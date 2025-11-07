Венгрия добилась от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Трамп согласился не распространять ограничения на трубопроводы "Турецкий поток" и "Дружба", по которым в Венгрию поступают российская нефть и газ.

Он также отметил, что это позволит стране продлить импорт российских энергоносителей без риска попасть под американские ограничения. Орбан подчеркнул, что это решение поможет сохранить низкие тарифы для венгерского населения.

При этом российский рынок акций после этого резко пошел вверх.

Также Орбан отметил, что Соединеные Штаты полностью отменят санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома.

Ранее мы писали, что в Белом доме Трамп и Орбан обсудили Украину и покупку нефти у России.

О том, что Орбан считает, что Украина может победить в войне только чудом, а Трамп согласился, мы писали в отдельном материале.

