Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В центре встречи - просьба Будапешта о смягчении санкционного режима в сфере энергетики и возможная роль Венгрии в будущих контактах Вашингтона с Москвой.

Перед началом переговоров Трамп в очередной раз подчеркнул свое особое отношение к Орбану, назвав его "очень особенным человеком" и напомнив, что знаком с ним много лет. По словам президента США, на повестке встречи - вопросы торговли, ситуация вокруг России и Украины, а также энергетика и цены на энергоносители.

"Сейчас в США стоимость энергии на довольно низком уровне. Мы бурим - бури, детка, бури, как мы это называем", - заявил Трамп.

Ключевой вопрос визита - возможное исключение для Венгрии из действия американских санкций, ограничивающих закупки российских энергоносителей. Трамп подтвердил, что Вашингтон изучает такой вариант, сославшись на географическое положение Венгрии.

"Венгрии очень трудно получать нефть и газ не из России - у нее нет портов. Но многие европейские страны не имеют таких проблем и все равно покупают нефть и газ у России", - сказал президент США, одновременно критикуя других союзников за сохранение энергетической зависимости от Москвы.

Отдельным сюжетом стала тема возможных контактов с Владимиром Путиным. Трамп заявил, что обсудит с Орбаном идею проведения встречи с российским президентом и выразил желание сохранить Будапешт в качестве потенциальной площадки для такого саммита.

"Я бы хотел провести ее в Венгрии, в Будапеште. Ту встречу я тогда проводить не стал, потому что не думал, что произойдет что-то значимое. Но если она состоится, я бы хотел, чтобы это было в Будапеште - да, это было бы хорошо", - отметил он, оставив открытой возможность нового формата переговоров с Москвой.

Трамп также заявил, что разделяет оценку Орбана о возможности завершения войны в Украине "в не столь отдаленном будущем". На фоне продолжающейся критики в адрес Венгрии внутри Евросоюза за особую позицию по России возможное санкционное послабление со стороны США и закрепление Будапешта как площадки для диалога с Кремлем усиливают роль Орбана как посредника, но одновременно обостряют вопросы единства западной линии в отношении Москвы.