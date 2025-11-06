Украина передала Венгрии проект закона об образовании, который учитывает почти половину венгерских языковых требований. Киев ожидает ответа в ближайшее время.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Тарас Качка.

"По пяти из них 11 пунктов требований мы передали им текст законопроекта. Если их устроит, будем даже подавать его в Верховную Раду", – сказал Качка.

По его словам, в настоящее время в Украине работает около 100 венгерских школ. Приблизительно в двух третях из них язык преподавания является венгерским с несколькими предметами украинским, в остальных – украинский и несколько ключевых предметов преподаются на венгерском.

"На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, удовлетворяющее их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей", – считает вице-премьер.

При этом Качка уточнил, что предложенные в законопроекте изменения касаются не только венгерского, но и всех нацменьшинств в Украине.

Напомним, отмена языковых изменений в законодательстве, принятых после 2014 года, являются ключевым условием Венгрии по разблокированию переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ранее украинская власть заявляла, что готова выполнить все 11 условий Будапешта.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.