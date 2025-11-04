Нынешнее правительство Венгрии не допустит того, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении Евросоюза и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца 2025 года.

Сийярто сказал, что пока в Венгрии существует "национальное правительство", Будапешт не согласится на ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

"Венгерский народ четко дал понять, что мы не хотим, чтобы Украина была членом Евросоюза. А поскольку Европейский Союз требует единодушия среди государств-членов для расширения, Украина не будет членом ЕС", - добавил дипломат.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз может назначить "испытательный срок" новым членам, чтобы они в какой-то момент не оказались новой Венгрией, которая идет вразрез общей политике.

В свою очередь Зеленский высказался против вступления Украины в Евросоюз с "испытательным сроком". По его словам, Украина согласна только на полноценное членство.

Напомним, западные СМИ на основании отчета Еврокомиссии сделали вывод, что Украина не вступит в Евросоюз в скором времени. В тексте документа сказано, что Киев демонстрирует "замечательную приверженность" вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. В частности, Брюссель призывает Украину добиться большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества.

