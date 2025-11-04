Вступление Украины в Европейский Союз столкнется с серьезными препятствиями и не произойдет в ближайшем будущем.

К такому выводу пришло агентство Reuters после анализа проекта отчета Европейской комиссии о расширении ЕС.

В тексте документа сказано, что Киев демонстрирует "замечательную приверженность" вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. В частности, Брюссель призывает Украину добиться большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества.

"Недавние негативные тенденции, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, должны быть решительно обращены вспять", — написано в проекте отчета.

При этом в ЕС отметили, что "несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность пути к вступлению в ЕС".

Напомним, для вступления в ЕС требуется единогласная поддержка всех членов блока, пока же Венгрия блокирует даже переход к следующему этапу переговоров из-за ущемления в Украине прав венгерского меньшинства.

Летом мы писали, что ЕС замораживал финансовую помощь Украине из-за ограничения властями полномочий НАБУ.