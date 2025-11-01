Словакия поддерживает идею создания "антиукраинского" блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией.

Об этом российским СМИ заявил заместитель главы правящей в стране партии Smer Любош Блаха.

"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу", - сказал он.

При этом он призвал власти Словакии, Венгрии и Чехии, где недавно победила на выборах партия Бабиша, выступающая против помощи Киеву, "объединиться и защищаться".

Ранее газета Politico сообщила, что три указанных страны могут создать "антиукраинский альянс". Такие планы подтвердили также у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, Венгрия постоянно блокирует европейские инициативы по поддержке Украины.

В начале же октября на выборах в Чехии победила партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, выступающего против помощи Украине.

О разногласиях в Вышеградской четверке мы писали зимой 2024 года.