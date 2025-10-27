Соединенные Штаты оказывают давление на Венгрию с требованием снизить зависимость от российской нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вашингтон отверг аргументы Будапешта об "отсутствии выбора" и обещает помогать искать альтернативных поставщиков, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Агентство напоминает, что в отличие от большинства стран ЕС, Венгрия почти полностью зависит от России в поставках нефти и газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет о защите страны от санкций и консультируется с нефтегазовой компанией Mol Nyrt., однако альтернативный маршрут через Хорватию остаётся под вопросом.

Ранее премьер Венгрии Орбан отказал украинскому президенту Зеленскому в просьбе перестать покупать нефть у России. По словам Орбана, у Венгрии нет выхода к морю, а лишь трубопроводы.

Напомним, на днях США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Под действие ограничений подпадает вся вертикальная цепочка производства и экспорта нефти и нефтепродуктов этих компаний.

