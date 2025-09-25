Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонились после обещания американской стороны попросить Венгрию прекратить закупку российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Сийярто сообщил, что они обсудили энергетику, войну в Украине, мировую экономику и тарифы. Других подробностей разговора он не привел.

Ранее Сийярто говорил, что Венгрия не прекратит закупку российской нефти и газа.

Глава администрации Орбана заявил, что, согласно расчетам МВФ, отказ от российского газа в рамках разработанного Еврокомиссией плана (до 2027 года) обойдется Венгрии в 4% ВВП или 10 млрд долл., передает Economx (Трамп же призывает отказаться от него еще раньше).

И это нанесет удар по энергетической безопасности страны. А Адриатический нефтепровод через Балканы, который по задумке европейских властей может стать альтернативой российским поставкам, не выдержит дополнительной нагрузки.

Ранее мы писали, что Европейский Союз примет меры на снижение закупки российской нефти Венгрией и Словакией.

Министр энергетики США Кристофер Райт заявлял, что к концу 2026 года Вашингтон хочет заменить поставки газа РФ в Европу энергоресурсами США.