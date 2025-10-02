Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе перестать покупать нефть у России.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам Орбана, у Венгрии нет выхода к морю, а лишь трубопроводы.

"Я не могу изменить географию, понимаете. Я стараюсь быть сильным человеком, я могу менять политику, но не могу изменить географию. Венгрия – страна, не имеющая выхода к морю, у нас есть только трубопроводы. Поэтому нам приходится покупать нефть у русских", – заявил венгерский премьер.

Ранее западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан созвонились после обещания американской стороны попросить Венгрию прекратить закупку российской нефти.

Мы также в отдельном материале писали о том, что Европейский Союз намерен принять меры на снижение закупки российской нефти Венгрией и Словакией.

