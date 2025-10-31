Президент США Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение в рамках требований США к ЕС прекратить закупать нефть у РФ.

Об этом американский лидер заявил в ходе краткого интервью прессе.

"Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение", – заявил президент США.

Напомним, по сведениям Bloomberg, Штаты давят на Венгрию с требованием снизить зависимость от российской нефти.

Ранее в Politico писали, что Трамп убедил Орбана не препятствовать Украине в присоединении к Евросоюзу.

Война в Украине продолжается 1346-й день. Последние новостями пятницы, 31 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

