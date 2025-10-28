Венгрия намерена создать новый Вышеградский альянс с другими членами Евросоюза Чехией и Словакией.

Об этом сообщил изданию Politico главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

По словам Балажа Орбана, венгерский премьер хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья правая партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также с премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС.

Представитель Орбана добавил, что это будет восстановлением деятельности Вышеградской четверки, в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, когда после 2015 года в Варшаве у власти была евроскептическая партия "Право и справедливость". Этот альянс раскололся после вторжения России в Украину, поскольку Польша заняла воинственную позицию по отношению к Москве, а Венгрия — противоположную.

Как отметили в Politico, в перспективе новый альянс может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине. Также издание назвало альянс антиукраинским блоком.

О разногласиях в Вышеградской четверке мы писали зимой 2024 года.

Напомним, Венгрия постоянно блокирует европейские инициативы по поддержке Украины.