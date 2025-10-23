Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выводы Евросовета о поддержке Украины на 2026 год.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник.

По словам источника издания, за документ проголосовали 26 из 27 стран Евросоюза. Премьер Венгрии не подписал эти выводы.

Сам Орбан заявил, что предложит лидерам Евросоюза пока не принимать никаких решений по Украине с учетом сохраняющейся возможности проведения саммита США – Россия.

Напомним, в Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина пока не отменена.

Ранее Орбан говорил, что у Евросоюза нет денег финансировать войну в Украине. По его словам, данная стратегия "не имеет ни рациональной основы, ни финансовой основы базы".

Между тем, как пишет западная пресса, Украине хватит денег для существования лишь до апреля 2026 года.

Подробнее о проблемах с финансированием Украины мы писали в отдельном материале.

