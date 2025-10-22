Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина состоится, "когда придет время". Подготовка к ней венгерской стороны продолжается.

Об этом написал в своем Фейсбуке премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне, где обсуждает тему предстоящего саммита.

"Подготовка к встрече продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", – написал венгерский премьер.

Между тем сам Сийярто планирует сегодня встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения подготовки к саммиту Россия — США. По его словам, Будапешт прилагает все усилия для организации встречи и надеется на ее успех. Он тоже заявил, что дата проведения саммита еще не назначена.

"Мы делаем все, что в наших силах. Нас попросили провести этот саммит. Мы готовы. Участникам предоставлены все необходимые условия для успеха. И я очень надеюсь, что этот саммит состоится", — сказал Сийярто в интервью телекомпании CNN.

Напомним, вчера многие западные СМИ написали, что встреча сорвалась, и даже называли причину срыва.

Однако Москва и Будапешт обвинили прессу во лжи и заверили, что подготовка к мероприятию в Будапеште продолжается.