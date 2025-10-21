Подготовка к саммиту президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште "приостановлена".

Об этом пишет в соцсети Х корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Первый телефонный разговор между госсекретарём Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше", – добавил он.

В свою очередь журналист Axios Барак Давид со ссылкой на представителя Белого дома сообщил в соцсети X, что Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем".

"Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется", - добавил он.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает, что перенос встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Лавровым может быть признаком возможного нежелания Штатов проводить саммит, если РФ не пойдет на уступки.

По мнению источников агентства, "русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет".

Ранее телеканал CNN сообщил об отсрочке встречи Рубио и Лаврова. В России это опровергли.

Тем временем, как сообщила газета Financial Times, Рубио и Лавров встретятся 30 октября в Будапеште.

