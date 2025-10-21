В РФ заявили, что перемирие по линии фронта без устранения "коренных причин конфликта" противоречит договоренностям, достигнутым президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Анкоридже.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.

По словам Лаврова, к такому мирному сценарию президента Украины Владимира Зеленского призывают "европейские покровители и хозяева", однако этот подход означает полную противоположность тому, к чему пришли Трамп и Путин во время переговоров на Аляске, когда договорились сконцентрироваться на первопричинах конфликта.

"Немедленное прекращение огня, о котором вновь стали вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, означало бы только одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистов, это будет единственным местом на земле, где будет запрещен законодательно целый язык. Если этого хотят те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и просто предложили остановиться, а там пусть история рассудит - мы знаем, кто этим занимается - европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход является полной противоположностью тому, к чему пришли Путин и Трамп в Анкоридже", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, Трамп опроверг утверждения о том, что он требует от Зеленского уступить Донецкую область для завершения войны, однако подчеркнул, что конфликт необходимо остановить на линии фронта.

А сегодня правительство Великобритании опубликовало заявление Зеленского и ряда европейских лидеров, в котором они призвали к немедленной остановке войны по линии фронта.

