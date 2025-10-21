Ожидавшаяся на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отложена, "по крайней мере, на данный момент".

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину", - пишет телеканал.

Напомним, что вчера Рубио и Лавров провели телефонный разговор.

После него "официальные лица США посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе".

Встречу двух министров на этой неделе ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Подробнее о сценариях развития событий после встречи Зеленского с Трампом и разговора президентов США и России мы писали в отдельном материале.