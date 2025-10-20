Госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Как заявляет МИД РФ, дипломаты провели "конструктивное обсуждение конкретных шагов" по темам, которые подняли глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 16 октября.

В свою очередь Госдепартамент США также сообщил о телефонном разговоре между Рубио и Лавровым.

"Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа", – говорится в пресс-релизе Госдепа.

Напомним, Трамп и Путин договорились провести новую встречу. На этот раз она пройдет в Будапеште.

На днях премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в его стране уже "полным ходом идёт" подготовка ко встрече Трампа с Путиным.

Ранее западная пресса писала, что перед саммитом Трампа и Путина в Венгрии США хотят больше встреч на низком уровне, чем перед Аляской.

