Венгрия – единственная страна в Европе, которая, по мнению её премьер-министра Виктора Орбана, "идет путём мира".

Сообщение об этом появилось на странице главы венгерского правительства в Фейсбуке.

Этим Орбан объяснил, почему Будапешт стал местом предстоящей встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Премьер Венгрии подчеркнул, что его страна никогда не закрывала переговорные каналы и не поучала других.

"Трудно убедить кого-либо, если с ним не разговариваешь. Мы последовательно и настойчиво стоим на стороне мира. Вместо конфронтации – сотрудничество, вместо клеймления – взаимное уважение. Это путь к миру", – пишет Орбан.

По его словам, сегодня Венгрия – единственная страна в Европе, где есть реальные шансы, что американо-российские переговоры приведут к миру.

"Брюссель изолировал себя, но мы продолжаем диалог", – добавил венгерский премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина в Будапеште, назвав это "отличной новостью для всех миролюбивых людей".

Напомним, премьер Венгрии начал сбор подписей против военных планов ЕС, заявив, что "Европа движется к войне".

