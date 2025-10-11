Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал сбор подписей против военных планов Евросоюза.

Об этом венгерский политик сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Европа движется к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен брюссельский военный план: Европа платит - украинцы, воюйте, и Россия будет истощена. Мы не знали, сколько это стоит и сколько это продлится. Вместо стратегии брюссельцы бежали только по мечтам. Я ясно дал понять в Дании: мы такого не просим. С тех пор они начали кампанию против Венгрии. Арсенал огромен. Обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические трюки. Мы не можем смотреть на это без действий! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!" - написал Орбан.

Напомним, по итогам саммита лидеров стран ЕС в Копенгагене Орбан заявил, что Европейский союз хочет начать войну с Россией.

Возможна ли война Евросоюза с РФ, мы разбирали в отдельном материале.