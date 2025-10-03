Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины заключается в том, чтобы жить рядом с Россией.

Об этом заявил венгерский премьер заявил в эфире радио Kossuth.

По его словам, венгры не хотят быть в Европейском союзе вместе с украинцами.

"Я глубоко согласен с этим, потому что если ты находишься в союзной системе с кем-то, ты разделяешь его судьбу... Мы жалеем их, сочувствуем, они героически сражаются – давайте поддержим их, но мы не хотим общей судьбы с ними. Их судьба – жить рядом с Россией и постоянно находиться в состоянии конфликта с россиянами, мы не можем это изменить. И это не помощь, если мы возьмем на себя все то, из-за чего они страдают", – сказал Орбан.

При этом он считает, что с Украиной Евросоюз нужно заключить стратегическое соглашение, подобное уже заключенным с Великобританией и Турцией.

Напомним, ранее Орбан отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе перестать покупать нефть у России.

Также венгерский премьер заявлял, что Европейский союз хочет начать войну с Россией.