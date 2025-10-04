Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Европейского Союза нет денег, чтобы финансировать войну в Украине.

Об этом заявил венгерский премьер заявил в эфире радио Kossuth.

По его словам, данная стратегия "не имеет ни рациональной основы, ни финансовой основы базы".

"Учитывая, что мы, европейцы, переживаем серьезный экономический кризис, нам нужна каждая копейка. Мы уже потратили 175–180 млрд евро, и каждый год нам придётся снова и снова тратить по 40, 50, 60 млрд. У нас просто нет этих денег. Эта стратегия не имеет ни рациональной основы, ни финансовой основы базы. Мы не в состоянии финансировать эту войну и при этом хотеть победить такого противника, чтобы потом продолжить существовать с такими же деньгами и экономической мощью. Всё это - иллюзия. Она рухнет, а последствия будут серьезными", - заявил венгерский премьер.

Напомним, в настоящее время в Европе обсуждают "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро, который хотят выдать под залог замороженных российских активов (что приведет в будущем к их конфискации).

Многие в Европе выступают против этого и в первую очередь главный держатель активов - Бельгия. В то же время Германия заявляет, что решение могут принять уже в октябре.