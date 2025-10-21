Украине хватит денег для существования лишь до апреля 2026 года.

Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в Евросоюзе.

"У Украины серьёзные финансовые проблемы. Несколько источников в ЕС подчеркнули, что у Киева достаточно средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы удержаться на плаву. Эта реальность, в сочетании с тем фактом, что государства-члены ЕС действуют в условиях всё более ограниченных бюджетов, побудила Европейскую комиссию рассмотреть вопрос о разблокировании большей части (140 млрд евро) российских активов, замороженных на территории ЕС в связи с санкциями, введёнными против России", – говорится в статье.

Напомним, вопрос выдачи репарационного кредита в 140 млрд евро страны ЕС должны рассмотреть в этот четверг. Часть стран Евросоюза выступают против этого шага.

