Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это он сорвал встречу главы Белого дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

Заявление Зеленского прозвучало на заседании Европейского совета.

"Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо", – так украинский президент прокомментировал результаты своей встречи с Трампом.

Напомним, Трамп объявил, что откладывает встречу с Путиным, потому что тот явно не готов выполнить его главное условие: остановить войну в Украине по линии фронта.

Мы разбирались в отдельном материале, почему президент США отменил встречу с Путиным.

Между тем накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне заявил, что новая встреча президентов США и РФ состоится, вопрос лишь в сроках.

