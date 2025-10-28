Санкции президента США Дональда Трампа в отношении "Лукойла" и "Роснефти" сократят доходы РФ, но не в несколько раз, и вряд ли побудят Владимира Путина завершить войну.

Об этом пишет аналитик Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.

По его оценке, крупные китайские и индийские нефтепереработчики могут на время "изобразить готовность" отказаться от нефти "Лукойла" и "Роснефти", но лишь для того, чтобы снова начать покупать ее, когда внимание Трампа переключится, скажем, на Венесуэлу.

А покупатели помельче и этого делать не станут.

Вакуленко прогнозирует, что Индия и Китай не захотят терять удобного поставщика с низкими ценами, а войну в Украине воспринимают как чужую.

"Санкции наделали много шума — в основном потому, что они стали первыми, введенными после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В остальном же они несут немного нового: "Роснефть" и "Лукойл" теперь оказались примерно под такими же ограничениями, под какими еще с 10 января 2025 года находятся две другие крупные российские нефтяные компании — "Сургутнефтегаз" и "Газпром Нефть". Январские санкции, введенные уходящей администрацией Джо Байдена, тоже поначалу казались грозными. Но объемы добычи и экспорта у обеих компаний практически не снижались, а выросшие было накладные расходы и скидки при поставках в Индию и Китай вернулись к досанкционным значениям. Основные объемы экспорта пошли через компании-фронты, но обе компании достаточно часто отправляют нефтяные грузы и от своего имени. Поэтому пока нет серьезных оснований ожидать, что две следующие нефтяные компании не смогут справиться с той же задачей", - пишет Вакуленко.

Он отмечает, что мировой рынок также не верит в резкое снижение поставок нефти из России. В противном случае рост цен на нефть составил бы 20-30 долларов за баррель, а не 5 как сейчас.

По оценке эксперта из-за новых санкций экспорт нефти из России может сократиться на 700 тысяч баррелей в день (всего Россия экспортирует 4-5 млн баррелей в день). И такой объем (700 тысяч) сейчас на мировом будет не так уж сложно заместить.

Однако санкции создадут проблемы для заграничных проектов "Лукойла" и "Роснефти". Головная боль появится и у Евросоюза, поскольку азербайджанский Шах-Дениз, в котором есть доля "Лукойла", является важным поставщиком газа для ЕС.

Вакуленко отмечает, что Трампу вообще необязательно было вводить какие-то новые санкции, чтобы создать России серьезные проблемы. Достаточно было заставить работать старые — например, начать системно бороться за соблюдение ценового потолка или выявлять и наказывать покупателей и посредников российской нефти.

Но это не принесло бы мгновенного эффекта и выглядело бы как продолжение политики администрации Джо Байдена. А новые санкции — это "громко, зрелищно и привлекает внимание". Хоть весь предыдущий опыт и показывает, что такой шаг не способен изменить позицию Путина и будет иметь лишь краткосрочный и не слишком глубокий эффект.

Вакуленко обращает внимание, что за последние годы сразу несколько тенденций заметно ограничили эффективность санкционной политики США. После российского вторжения в Украину под санкции подпали обороты в сотни миллиардов долларов, вокруг которых быстро растет альтернативная финансовая система. А в ней становится достаточно места для разнообразных агентов, для которых попадание в проскрипционные списки больше не выглядит как полный крах и которые понимают, как будут работать, даже подпав под санкции.

Во-вторых, появилось осознание, что США больше не всесильны и не могут вводить санкции безболезненно для себя. Теперь торговля с крупными экономиками вроде Китая и Индии для Америки, как минимум, не менее важна, чем торговля с Америкой для них. Лидеры этих стран хорошо это понимают и не стесняются противостоять американскому давлению.

Наконец, США стало намного сложнее системно мониторить введенные санкции. Добиться их стопроцентного выполнения не получалось и раньше, но с попаданием под них такой крупной экономики, как российская, нарушения санкций приобрели принципиально иной масштаб.

Напомним, 22 октября США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". Активы компаний в стране заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали один месяц.

Затем российский "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций против компании.