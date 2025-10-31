Индия снова начала закупать нефть у РФ, несмотря на давление Вашингтона на Нью-Дели с требованием прекратить покупки энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Indian Oil Corp приобрел у не подпадающих под санкции субъектов пять партий нефти с поставкой в ​​декабре. В общей сложности речь идет о закупке 3,5 млн баррелей российской нефти сорта ESPO. Источники не уточнили, кто именно является продавцом.

Глава финансового отдела индийской компании заявил, что она продолжит закупать российскую нефть, если объемы добычи будут соответствовать санкциям.

Ранее Indian Oil Corp отменила поставку семи или восьми партий российской нефти после объявления президентом США Дональдом Трампом санкций, поскольку поставки осуществлялись дочерними компаниями "Роснефти" и "Лукойла".

Напомним, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупки российской нефти.

Между тем в МИД Индии ответили, что у Нью-Дели нет прямого намерения отказываться от российской нефти, однако подчеркнули, что страна будет закупать энергоресурсы из разных источников.