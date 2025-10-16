В отношении импорта энергоносителей Индия ориентируется на интересы своих потребителей. Так в Нью-Дели прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа об отказе индусов от российской нефти.

На слова Трампа отреагировал спикер индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Представитель ведомства сказал, что Индия - крупнейший импортер нефти и газа, и защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации является приоритетом властей.

По его словам, у Нью-Дели нет прямого намерения отказаться от российской нефти, однако чиновник дал понять, что страна будет закупать энергоресурсы из разных источников.



"Защита интересов индийского потребителя является приоритетом. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям", - заявил Джайсвал.

Он добавил, что администрация Трампа "проявила интерес" к углублению энергетического сотрудничества с Индией, обсуждения этой темы продолжаются.

Напомним, вчера глава Белого дома сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупки российской нефти.

Ранее Индия назвала условием частичного отказа от нефти из РФ разрешение на закупки у других подсанкционных поставщиков, в том числе Ирана и Венесуэлы.