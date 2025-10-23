Индия может почти полностью прекратить закупки российской нефти после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, потоки российской нефти на крупнейшие индийские НПЗ, включая государственные Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, сократятся "почти до нуля". Хотя они и закупают российскую нефть на сотовом рынке.

Также издание напоминает, что частная Reliance Industries имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью".

Руководители индийской нефтяной отрасли ожидают, что новые ограничения США фактически заблокируют такие поставки - в опасении вторичных санкций от США.

По информации Reuters, индийские НПЗ готовятся к возможному сокращению закупок российской нефти.

"Будет масштабное сокращение. Мы не ожидаем, что добыча сразу же снизится до нуля, поскольку некоторое количество баррелей поступит на рынок до истечения срока", — сообщил собеседник издания.

Частная компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель напрямую от "Роснефти", планирует сократить или полностью прекратить ее импорт, пишет агентство. Хотя официально такие планы не подтверждались.

Государственные НПЗ также пересматривают документы, касающиеся торговли нефтью с Россией, чтобы убедиться в отсутствии прямых поставок от "Роснефти" и "Лукойла", на которые Трамп наложил санкции. При этом индийские государственные НПЗ редко покупают российскую нефть прямо у упомянутых компаний, поскольку обычно осуществляют закупки через посредников на спотовом рынке.

Между тем, как сообщает тот же Bloomberg, цены на нефть резко выросли на фоне сообщений о санкциях США против "Лукойла" и "Роснефти".

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 5% - рынок отреагировал на угрозу перебоев поставок российской нефти.

"Нефть отскочила от пятимесячного минимума, достигнутого в понедельник", - пишет агентство.

По данным издания, еще в последние дни своего президентства Байден рассматривал аналогичный шаг, но отказался, опасаясь дестабилизации мирового рынка.

Сейчас, когда Трамп стремится удержать низкие цены на бензин, решение о санкциях "выглядит рискованным".

Эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм считает, что меры вряд ли приведут к изменениям в политике Кремля.

"Если Белый дом думает, что это радикально изменит поведение Путина, они обманывают себя. Санкции действуют медленно, а Кремль хорошо умеет их обходить", - сказал он.

Напомним, в Минфине США заявили, что Штаты решили перейти к санкциям, так как считают, что Кремль "недостаточно честно" подходит к переговорам о достижении мира в Украине.

О том, что говорится в указе Трампа о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла", мы писали в отдельном материале.