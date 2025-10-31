В пятницу, 31 октября, в Украине идет 1346-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 31 октября

09:55 Россия начала использовать в атаках на Украину ракету 9М729, которая может нести ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД Сибига, передает Reuters.

Из-за секретной разработки этой крылатой ракеты наземного базирования Трамп в 2019 году вывел США из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

Это первое подтверждение боевого использования Россией этой ракеты. Reuters нашло маркировку 9М729 на обломках ракеты после атаки 5 октября по селу Лапаевка Львовской области.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что пуски начались 21 августа — через несколько дней после встречи Трампа и Путина на Аляске. С тех пор Россия запускала такие ракеты 23 раза. Также были два пуска в 2022 году.

Во время своего первого срока Трамп заявил, что эта ракета нарушает ДРСМД и может пролететь значительно больше установленного лимита в 500 км. Россия это отрицала. Военный источник сообщил, что 5 октября эта ракета пролетела более 1200 км и упала на территории Украины. По данным экспертов, дальность ракеты составляет 2500 км.

По словам западных военных аналитиков, использование ракеты 9М729 может быть очередным угрожающим сигналом РФ в сторону Европы.

09:26 Армия РФ снова продвинулась южнее Покровска, а серая зона существенно расширилась на север и северо-запад от города и в кармане южнее его, свидетельствует карта Deep State.

Видно движение россиян к Гришино.

Также серая зона вплотную подошла к Родинскому севернее Покровска, где россияне обходят агломерацию.

Серьезное продвижение у РФ и на востоке Запорожской области.

08:56 В Мирнограде под Покровском ситуация ухудшается, и выход ВСУ из города будет сложным, пишет украинский боец с позывным Мучной.

"На этом участке всё очень напряжённо. Не хочу поднимать панику и тем более придумывать какую-то чепуху, что всё хорошо, потому что не всё относительно хорошо, и скоро может стать ещё хуже. Выход из города будет сложным: коридоры под давлением, нужно искать проходы и думать, как выйти правильно, без лишнего риска", - написал военный.

По его информации, украинские войска обороняются в многоэтажках юго-восточной части города, а также в частном секторе на северо-востоке.

"Есть попытки даже наших контратак возле захваченной территории шахты 5/6, чтобы оттолкнуть врага назад, но там мы попали в засаду", - пишет Мучной.

"Враг пытается перегородить нам пути отхода, давит на выход из района южнее Родинского, а также на подступы с северо-востока Покровска по трассе к Мирнограду. Если горловина выдержит и в ней останется просвет, то есть шанс забрать наших оттуда. Если нет — ситуация сильно усложнится", - заявил военный.

08:43 В Днепре ночью был прилет по предприятию, где разгорелся сильный пожар, сообщает ГСЧС.

08:28 Последствия ночных ударов по железной дороге в Харьковской и Сумской областях.

08:24 После вчерашнего обстрела были повреждены подстанции, питающие украинские АЭС. Об этом сообщает МАГАТЭ.

В агентстве заявили, что удары привели к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности Украины. После этого Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. На Ровенской АЭС по запросу оператора энергосистемы снизили мощность двух из четырёх энергоблоков.

Команда МАГАТЭ, находящаяся на территории Хмельницкой станции, сообщила, что была вынуждена укрыться в гостинице на несколько часов утром.

07:52 В России дроны атаковали два объекта энергетики: ТЭЦ во Владимире и электростанцию в Орле.

Некоторые районы обоих городов после этого остались без света. Власти подтвердили прилёты по объектам.

07:45 Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской и Харьковской областей, сообщили в "Укрзализныце".

В Сумах повреждено пассажирское депо, уничтожены хозяйственные помещения и подвижной состав. В районе Лозовой тоже зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры. Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск направлен по измененному маршруту.