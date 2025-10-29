Словакия не даст "ни одного цента" на финансирование военной поддержки Украины.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого цитирует словацкий Dennik N.

"Я не подпишу никакой гарантии по финансированию Украины, что касается военных расходов в 2026 и 2027 годах. Словакия ни одним центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины", - сказал Фицо.

Он считает бессмысленным, что "Европа на европейские деньги закупает у США вооружение и затем передает его Украине".

"Если кто-то хочет приобрести у нас боеприпасы или вооружение, пожалуйста, покупайте, но сами мы никому ничего не дадим. Если бы мы были более солидарны между собой в Евросоюзе, то продвигали бы совместно продукцию, которая полезна для всего ЕС, и мы могли бы сэкономить много денег", - добавил премьер Словакии.

Напомним, Фицо не раз говорил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путем.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов.

Также премьер Словакии верит в скорое завершение войны в Украине и нормализацию отношений с Россией.