Словакия не будет подписывать кредитные гарантии для Украины за счет замороженным российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его совам, подобный кредит для Украины никогда не будет ею погашен.

"Кусочек российского сыра вкусно пахнет для европейского ворона. Возможности стран-членов Европейского Союза финансировать военные нужды Украины напрямую из национальных бюджетов уже снижаются, даже у самых больших военных ястребов. Отсюда и аппетит к замороженным российским активам, которые можно было бы использовать в качестве кредита Украине, который, разумеется, никогда не будет погашен", – сказал премьер Словакии.

Напомним, вчера решение по "репарационному кредиту" было отложено до декабря из-за возражений ряда стран.

При этом, по сведениям Bloomberg, к апрелю ЕС желает найти способ финансирования Украины за счёт активов РФ.

Лидеры ЕС всё больше убеждаются, что использование российских средств является единственным способом поставить дальнейшую поддержку Киева на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают, а США отказались оплачивать оружие для украинской армии.