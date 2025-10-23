Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует использовать часть средств, которые поступят в Украину в рамках "репарационных кредитов" из замороженных активов России, на производство на территории Украины дальнобойного оружия дальностью до 3000 км.

Об этом Зеленский сказал во время общения с прессой после выступления в Европейском совете в Брюсселе.

Он добавил, что "вопрос заключается в том, как получить дополнительное финансирование", чтобы массово производить это дальнобойное оружие.

Напомним, в Евросоюзе накануне рассмотрения вопроса о "репарационном кредите" все еще существуют разногласия по этому вопросу. Западная пресса ранее писала, что между Бельгией и ЕС растет напряжение из-за конфискации замороженных активов РФ.

Вчера агентство Reuters сообщало, что Украина требует свободы распоряжения 163 миллиардов долларов замороженных российских активов. Киев настаивает, что средства кредита ЕС не должны ограничиваться и использоваться только для европейского оружия. Также деньги нужны для закупки вооружений из любых стран, восстановления разрушений от российских атак и выплаты компенсаций пострадавшим.