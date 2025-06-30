В Словакии заявили, что необходимо найти способ сотрудничества с Россией, "а возможно, и простить всё то, что произошло".

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает Dennikn.

По его словам, конфликт между РФ и НАТО может перерасти в третью мировую войну.

"Мы не хотим войны между Россией и НАТО, потому что это была бы третья мировая. Мы хотим, чтобы конфликт был урегулирован мирным путём", - добавил Бланар.

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".

"Юрай, чувство безнаказанности России является основной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник прекратит свои действия, если его преступление прощают, а не наказывают. Россия ударит и по другой щеке. А те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления", - написал Сибига.

Напомним, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не имеет намерений разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, так он "его ненавидит".

Ранее страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций из-за Венгрии и Словакии.