Евросоюз может назначить "испытательный срок" новым членам, чтобы они в какой-то момент не оказались новой Венгрией, которая идет вразрез общей политике.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает газета Financial Times.

Этот испытательный срок может длиться несколько лет с возможностью исключения из блока в случае "отхода от демократических принципов".

"Я не хочу прослыть комиссаром, привносящим троянских коней, которые будут действовать через пять, десять или пятнадцать лет", - заявила Кос.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский высказался против вступления Украины в Евросоюз с "испытательным сроком".

По его словам, Украина согласна только на полноценное членство.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", - сказал Зеленский.

Напомним, по поводу "испытательного срока" речь идет о том, что в течение нескольких лет новый член ЕС не будет иметь права вето и его могут исключить из Евросоюза за "отход от демократических принципов" и действия вразрез общей политики.

Такая идея обосновывается примером Венгрии, которая блокирует многие инициативы Еврокомиссии.

Но, как видим, Зеленский против этого.

Ранее мы писали, что Евросоюз обсуждает присоединение Украины без полного права голоса, чтобы получить согласие Венгрии. Будапешт пока блокирует принятие Киева.