Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина может вступить в Евросоюз в обход вето Будапешта. По словам Сийярто, Зеленский "полностью утратил связь с реальностью".

Заявление главы венгерской дипломатии приводит издание Magyar Nemzet.

"По моему мнению, президент Украины полностью потерял чувство реальности, полностью потерял связь с реальностью, и, возможно, это объясняет то, что он говорит такие вещи, от которых при обычных обстоятельствах хочется взорваться. Например, он говорит, что Украина станет членом Европейского союза, и точка. Уважаемый господин президент, это будете решать не вы", - сказал Сийярто.

По словам дипломата, подобные решения принимают исключительно члены ЕС, а не сам Зеленский.

"И это должно быть решено совместно, единогласно... Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран Европейского союза, и венгры уже решили: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, мы не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО и, добавлю, они не станут", - добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, как заявила еврокомиссар по расширению Европейского союза Марта Кос, Евросоюз может открыть первый переговорный кластер с Украиной только при согласии всех 27 стран. Однако Венгрия блокирует процесс, ссылаясь на ущемление прав венгерского меньшинства.

Западная пресса писала, что Еврокомиссия ищет способ обойти вето Венгрии на переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.