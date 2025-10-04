Лидер победившей на выборах в Чехии оппозиционной партии считает, что Украина не готова вступить в Евросоюз
После победы партии ANO на парламентских выборах в Чехии её глава Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Евросоюз.
Соответствующий фрагмент интервью публикуют политические телеграм-каналы.
По словам Бабиша, сначала нужно завершить российско-украинский конфликт.
"Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе", – сказал политик, отвечая на вопрос украинской журналистки.
Напомним, партия Бабиша требует отменить поставки снарядов Украине.
Также мы анализировали, возьмёт ли "чешский Трамп" власть в стране, и что значит победа ANO для Европы и Украины.
Война в Украине продолжается 1319-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали об ударе по газодобывающей инфраструктуре, исходе людей из Днепропетровской области, сомнениях Трампа в эффективности "Томагавков" для ВСУ и других темах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.