После победы партии ANO на парламентских выборах в Чехии её глава Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Евросоюз.

Соответствующий фрагмент интервью публикуют политические телеграм-каналы.

По словам Бабиша, сначала нужно завершить российско-украинский конфликт.

"Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе", – сказал политик, отвечая на вопрос украинской журналистки.

Напомним, партия Бабиша требует отменить поставки снарядов Украине.

