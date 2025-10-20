Европейский Союз обсуждает присоединение Украины без предоставления им права вето на начальном этапе. Воспользоваться им они смогут после "ключевых институциональных реформ". Таким образом в блоке намерены получить согласие Венгрии на вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, идея заключается в том, что у новых членов ЕС на первом этапе вступления в блок не будет полноценного права голоса, например, они не будут иметь права накладывать вето на решения блока. Предполагается, что они получат полные права после того, как Евросоюз полностью пересмотрит свою систему функционирования, чтобы затруднить для отдельных стран наложение вето на принимаемые сообществом решения.

В то же время предложение находится на ранней стадии разработки и еще должно быть одобрено всеми 27 странами сообщества. Оно может коснуться не только Украины, но также Молдовы и Черногории.

Напомним, Еврокомиссия также предлагает изменить процедуру приема новых членов в ЕС, чтобы продолжить процесс присоединения Украины и Молдовы несмотря на вето Венгрии.

Ранее мы также писали о том, что после победы партии ANO на парламентских выборах в Чехии её глава Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Евросоюз.