Для окончания войны в Украине президент США Дональд Трамп намерен давить не только на главу Кремля Владимира Путина, но и на Владимира Зеленского.

Об этом в эфире американского кабельного телеканала о политике Newsmax заявил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - сказал Уитакер.

Он добавил, что "это просто жестокая окопная война, в которой никто не выигрывает".

Также постпред США при НАТО сообщил, что в Североатлантическом альянсе "напряженно работают", чтобы помочь американскому президенту достичь мирного урегулирования в Украине.

Между тем пока Трамп давит только на Путина: он объявил об отмене встречи с ним в Будапеште и новых санкциях против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Что означает решение об этих санкциях, мы разбирали в отдельном материале.