Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, американский лидер считает, что для переговоров о хорошей мирной сделке "обе стороны должны быть заинтересованы".

Ранее первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине превратилась из войны Джо Байдена в войну Дональда Трампа.

По словам зампреда Совбеза РФ, отмена президентом США встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и введение новых санкций против РФ свидетельствует о том, что Вашингтон полностью встал на тропу войны с Россией.

Напомним, Трамп объявил, что откладывает встречу с Путиным, потому что тот явно не готов выполнить его главное условие: остановить войну в Украине по линии фронта.

В свою очередь Путин подтвердил заявление Трампа об отмене их встречи в Будапеште.

"Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки", – сказал глава Кремля, отметив, что разговор без проработки позиций смысла не имеет.

В то же время в Белом доме заявили, что встреча президентов США и РФ остается на повестке дня.

Почему Трамп отменил встречу с Путиным, мы разбирались в отдельном материале.