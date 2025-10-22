Решение провести саммит в Будапеште было обоюдным для президентов РФ Владимира Путина и и США Дональда Трампа. при этом российские условия для мира в Украине не изменились.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Элементы нашей позиции хорошо всем известны, они весьма четко сформулированы президентом. Пока никаких новостей по этому сюжету у нас нет", - сказал Песков.

По его словам, встреча Трампа и Путина требует подготовки, поскольку "никто не хочет терять время впустую".

"Никто не хочет терять время впустую: ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки", - заявил спикер Кремля, комментируя слова главы Белого дома о том, что ему не хотелось бы терять время впустую на предстоящем саммите.

Он добавил, что мирный процесс встал на паузу, и ситуация требует вмешательства лидеров России и США.

"Действительно, пауза, которая сложилась, она требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено", - повторил он.

Также Песков сообщил, что сроки встречи не были определены.

Напомним, по данным СМИ, Москва требует вывести украинские войска из Донбасса для прекращения боевых действий. Украина на это не согласна.

