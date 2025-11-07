Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что победа Украины в войне против России была бы "чудом".

На вопрос Трампа "Так вы говорите, что Украина не может выиграть войну?" Орбан ответил: "Чудеса случаются"

"О, да", - прокомментировал Трамп.

Дональд Трамп в ходе разговора об Украине также обвинил Джо Байдена в развязывании войны.

"На самом деле Байден добивался того, чтобы война в Украине началась. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что случилось с Украиной - это гораздо меньшая страна, и очень много людей погибло. Россия тоже не особо выиграла от этой войны", - заявил он. По словам Трампа, конфликт, по его ожиданиям, закончится уже скоро, но иногда сторонам перед миром "нужно выпустить пар".

Орбан подчеркнул, что, по его мнению, единственные, кто выступает за мир в ситуации с Украиной, - это "США и маленькая Венгрия в Европе". Таким образом он вновь представил Будапешт как особого посредника, сохраняющего диалог и с Вашингтоном, и с Москвой.

Трамп, со своей стороны, назвал продолжающиеся боевые действия в Украине причиной того, что его объявленный саммит с Владимиром Путиным в Будапеште до сих пор не состоялся.

"Основное разночтение в том, что они просто пока не хотят останавливаться, но, думаю, они это сделают", - заявил Трамп, увязав возможность встречи с готовностью сторон идти к прекращению огня.