Россия объявила своей целью возвращение жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые уехали из своих регионов из-за войны.

Это следует из утвержденной президентом России Владимиром Путиным "Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы", текст которой размещен на сайте Кремля.

В документе говорится, что одной из целей миграционной политики России станет "создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции".

Отметим, что сейчас граждане Украины, в том числе жители захваченных РФ территорий, могут въехать в Россию только через процедуру фильтрации в аэропорту "Шереметьево", которую пройти сложно - многих не пропускают на границе. Из-за этого для тысяч людей задача вернуться к себе домой становится практически невыполнимой.

Означает ли процитированный пункт в концепции миграционной политики, что РФ намерена отменить фильтрацию или значительно смягчить ее процедуру, пока неизвестно. На данный момент ещё не было официальных комментариев российских властей по этому поводу.

Ранее сообщалось, что на въезде в Крым через Чонгар россияне проводят жесткую фильтрацию, в том числе граждан РФ. По словам одного из дончан, сначала его машину полностью обыскали, а затем последовали паспортный контроль и "клетка для фильтрации".