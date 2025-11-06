В Азии российская нефть торгуется с самой большой скидкой за последний год по сравнению с международным эталоном Brent. Это произошло из-за приостановки закупок нефти Индией и Китаем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, разрыв в цене на флагманскую российскую нефть марки Urals увеличился на 2 доллара и составил около 4 долларов за баррель ниже цены на нефть марки Brent с поставкой в декабре.

Это самая большая скидка за последний год.

При этом источники отмечают, что причиной увеличения скидок является то, что крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки после новых санкций США в отношении ведущих российских производителей.

Отметим, что в настоящее время рынок российской нефти в Азии разделился на два сегмента. Нефть, добытая компаниями, не попавшими под санкции, продается с дополнительной наценкой. В то же время партии нефти, которые связаны с подвергшимися ограничениям поставщиками или танкерами, вынуждены продаваться с существенными скидками.

Недавно мы писали, что крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отменили некоторые поставки российской нефти из-за санкций США.

Напомним, что Турция также сократила закупку российской нефти. Ожидается, что вскоре один из крупнейших турецких НПЗ полностью откажется от черного золота из России, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу.