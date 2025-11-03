Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать меньше нефти у России и больше у других стран, в частности, Ирака и Казахстана. Закупки снизились после введения президентом США Дональдом Трампом новых антироссийских санкций. При этом Индия в октябре увеличила закупки нефти у РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что вскоре один из крупнейших турецких НПЗ полностью откажется от черного золота из России, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу.

Турция является крупным покупателем российской нефти наряду с Китаем и Индией.

Тем временем Индия нарастила закупку нефти из РФ в минувшем месяце, несмотря на давление Вашингтона. По данным аналитической платформы Kpler, импорт российской нефти в Индию вырос примерно до 1,48 млн баррелей в сутки в октябре с 1,44 млн в сентябре.

По прогнозам импорт российской нефти не сократится до 21 ноября. После этой даты, как предполагают, поставки российской нефти в Индию замедлятся из-за вступления в силу новых санкций США, побудивших индийские нефтеперерабатывающие компании приостановить новые заказы и искать альтернативы на спотовых рынках.

Индийские компании Reliance Industries, Mangalore Refineries and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy прекратили покупать российскую нефть. Однако другие рассматривают возможность закупки нефти, добываемой российскими производителями, не подпадающими под санкции.

Reuters добавляет, что с декабря поставки нефти в Индию могут восстановиться.

Ранее сегодня мы сообщали, что страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение добычи нефти с января до марта.

Также СМИ пишут, что на фоне перебоев с поставками Китай нацелен увеличить свои нефтяные резервы.