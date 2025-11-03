Восемь государств из Организация стран - экспортёров нефти (ОПЕК+) по итогам онлайн-встречи решили увеличить добычу черного золота в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки, а затем приостановить дальнейшее повышение в январе-марте из-за переизбытка ресурса на рынке.

Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели виртуальную встречу 2 ноября для анализа состояния и перспектив мирового рынка. В связи со стабильными перспективами мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными факторами рынка, о чем свидетельствуют низкие запасы нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года. После декабря в связи с сезонностью восемь стран также решили приостановить увеличение производства в январе, феврале и марте 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

Для России планируемое увеличение квоты на декабрь составит 41 тысяч баррелей в сутки.

Хотя санкции против России помогли поддержать цены на нефть после того, как они упали до пятимесячного минимума, в ОПЕК+ решили, что еще слишком рано оценивать общее влияние мер на рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent с начала года упали примерно на 13%, опустившись в пятницу ниже 65 долларов за баррель.

Напомним, в конце лета страны ОПЕК+ согласовали рекордное увеличение добычи нефти в сентябре.

Месяц назад сообщалось о том, что нефть не подешевела, как ожидалось после отмены сокращений добычи странами ОПЕК+. Это произошло из-за Китая, который ударными темпами закупал нефть для пополнения своих запасов.