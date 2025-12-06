Торговля нефтью между Россией и Индией сократилась, но не прекратилась.

Об этом сообщает Bloomberg, анализируя масштабы нефтяного экспорта из России в Индию.

По данным агентства, торговля упала до 600.000 баррелей в сутки, что является наименьшим масштабом с начала войны, но при этом все равно значительно превышает довоенные показатели.

"Что ещё важнее, по мнению трейдеров и нефтепереработчиков, объёмы могут восстановиться благодаря выходу на рынок несанкционированных поставщиков и появлению огромного количества новых торговых посредников", - пишет Bloomberg.

Если сделка между США и Индией задержится, появятся новые законные пути для покупки российской нефти в обход санкций.

Аналитик нефтяного рынка в Sparta Commodities Джун Го заявил, что если сделка между США и Индией не будет заключена в ближайшее время, появится больше законных альтернатив для покупки российской нефти.

"Если торговая сделка затянется, то будет создаваться все больше путей, которые позволят индийским покупателям по-прежнему законно покупать несанкционированные российские баррели", — комментирует для Bloomberg Го.

За последние недели в индийских портовых отчетах появились новые названия, включая Eastimplex Stream FZE, Grewale Hub FZE и Tyndale Solutions FZE, как трейдеров, поставляющих российскую нефть в индийский порт Вадинар.

"Индийские НПЗ также могут постепенно найти способы перейти на не находящиеся под санкциями российские компании, использовать теневых перевозчиков, перейти на перевалку с судна на судно и т. д. в будущем, чтобы сбалансировать геополитические и экономические соображения", — считает аналитик Бинет Банка из Nomura.

Напомним, СМИ пишут, что в Индии разработали механизмы закупки российской нефти в условиях американских санкций.

Ранее мы сообщали, что США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций на российскую нефть и газ.