Санкции президента США Дональда Трампа против "Лукойла" могут привести к падению правительства Болгарии и усилить позиции пророссийских сил.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, власти Болгарии ведут переговоры с Белым домом по поводу переноса начала действий санкций, поскольку из-за них может остановится крупнейший НПЗ страны, обеспечивающий топливом всю Болгарию.

Его остановка приведет к нехватке топлива и может вызвать "цепную реакцию", с подъемом популистов и протестами против властей.

"В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу", который обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически оказывала огромное экономическое влияние на балканскую страну. Юлиан Попов, бывший министр охраны окружающей среды Болгарии и старший научный сотрудник аналитического центра "Стратегические перспективы", согласился с тем, что правительство "не подготовлено должным образом" и не имеет "плана действий на случай непредвиденных обстоятельств" на случай ухода "Лукойла", что повышает вероятность нехватки топлива, если не будет найдено решение", - пишет Politico.

Это может привести к смене правительства на более лояльное к президенту - Руману Радееву, которого принято считать пророссийским, и который уже заявлял о намерениях создать свою собственную, новую партию.

Напомним, 8 июля Болгарии окончательно разрешили присоединиться к еврозоне.

Летом мы писали, что переход Болгарии с лева на евро вызвал массовые протесты и драку в парламенте. Депутаты партии "Возрождение" блокировали трибуну законодательного органа.