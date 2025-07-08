Болгарии окончательно разрешили присоединиться к еврозоне.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Заявляется, что министры финансов стран Евросоюза одобрили переход Болгарии с местного лева на евро, который должен произойти с начала 2026 года.

Болгария станет 21-й страной, использующей евро в качестве нацвалюты. Обменный курс установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.



Как пишет DW, Болгария стремилась к введению евро еще несколько лет назад, но не смогла это сделать из-за высокой инфляции, поскольку одним из критериев для вступления в еврозону является "устойчивая стабильность цен". В 2024 году страна выполнила критерии.

Напомним, в прошлом месяце Совет стран Евросоюза утвердил приём Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.

Перед этим переход Болгарии с лева на евро вызвал массовые протесты и драку в парламенте. Депутаты партии "Возрождение" блокировали трибуну законодательного органа.

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