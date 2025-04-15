Правительство Болгарии решило не продавать Украине два реактора АЭС.

Об этом сообщает болгарская версия журнала Forbes.

Вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что оборудование с АЭС "Белене" не будет продано Украине, так как София решила развивать собственную атомную энергетику с учетом роста цен на электроэнергию во всем мире.

Срыв сделки ставит под вопрос строительство двух новых блоков АЭС в Болгарии, так как в проект закладывались средства от продажи Украине этих реакторов.

Напомним, в феврале Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета сотен миллионов долларов на покупку у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Решение одобрил 261 депутат.

Покупка у Болгарии двух атомных реакторов для достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС вызвала большой скандал в Украине, о чем мы подробно писали в отдельном материале.

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