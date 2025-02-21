Парламент Болгарии запретил отправлять своих военных в Украину, кроме случаев участия в миссиях в рамках НАТО и других международных организаций.

Об этом сообщает Novinite.

По данным издания, принятая декларация призывает к дипломатическому урегулированию войны и подчеркивает приверженность Болгарии поддержке инициатив по деэскалации и мирным переговорам.

Перед этим депутаты заслушали отчет министра обороны Атанаса Запрянова и министра иностранных дел Георга Георгиева по вопросам, поднятым США и НАТО. Речь шла о потенциальной роли Болгарии в обеспечении безопасности Украины, включая гипотетическое размещение войск для поддержки мирных инициатив.

Оба министра опровергли наличие официальных запросов на эту тему.

В декабре 2024 года премьер Болгарии в последний момент отказался подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности.

Напомним, лидеры стран Евросоюза недавно не смогли принять решения об отправке военного контингента на подконтрольные Киеву территории.

Ранее "Страна" писала о разделении представителей стран Европы во мнениях относительно отправки войск в Украину.