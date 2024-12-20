Премьер-министр Болгарии Димитар Главчев в последний момент отказался подписывать соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Ожидалось, что Главчев подпишет документ с Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе на полях саммита Европейского Союза, но внезапно он заявил, что должен проконсультироваться с парламентом, чтобы подписать соглашение сроком на 10 лет.

Издание напоминает, что в Болгарии уже несколько лет нет стабильного правительства, неоднократно проводились досрочные выборы, которые не определяли явного победителя. Главчев возглавляет технический кабинет министров, а переговоры о коалиции ведут партии, которые по-разному относятся к помощи Украине.

Оппоненты Главчева считают, что на его позицию повлиял венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который сегодня находится с визитом в Болгарии.

Напомним, первой среди стран соглашение о безопасности с Украиной в январе подписала Великобритания.

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